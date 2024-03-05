Объемы ипотечного кредитования сократились на 70% в январе

А количество выдач на 66%. Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2024 года.

Количество новых ипотечных кредитов за месяц сократилось на 66%, а объемы – на 70%. В январе этого года было выдано всего 80,18 тыс. ипотечных кредитов на 318,38 млрд руб., в декабре прошлого года – 239,12 тыс. кредитов на 1,07 трлн руб. С исторического максимума в декабре 2023 г. в 4,46 млн руб. средний чек по новым ипотечным кредитам опустился на уровень средины лета прошлого года и составил в январе 2024 г. 3,97 млн руб.: -11% за месяц. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились на 12%, а количество выдач – на 18%. В январе 2023 года было выдано 98,33 тыс. кредитов на 361,73 млрд руб. Средний чек ипотеки вырос за год на 8%: с 3,68 млн руб.

В пятерку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в январе 2024 г. вошли: Москва – 5,82 тыс. кредитов на 40,54 млрд руб., Московская обл. – 4,56 тыс. кредитов на 24,82 млрд руб., Санкт-Петербург – 3,52 тыс. кредитов на 19,14 млрд руб., Татарстан – 2,96 тыс. кредитов на 12,39 млрд руб. и Краснодарский край – 2,80 тыс. кредитов на 12,05 млрд руб.

В большинстве регионов из числа ТОП-30 в январе 2024 г. наблюдается снижение количества и объемов ипотечного кредитования. Наибольшее сокращение по сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано в Югре, где количество выдач новых ипотек сократилось на 44%, а объемы – на 42%. А вот средний размер ипотечных кредитов в первом месяце этого года вырос в большинстве регионов. Наибольший прирост отмечается в Омской обл.: +23%. В Москве, Московской и Ленинградской областях средний размер ипотек не изменился, в Краснодарском крае – незначительно снизился: -1%. Самые крупные ипотечные кредиты традиционно выдавали жителям Москвы – 6,97 млн руб., Московской обл. и Санкт-Петербурга – по 5,44 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования отмечается в Тюменской обл. – 293 мес., Краснодарском крае – 286 мес. и Ставропольском крае – 281 мес. Жителям обеих столиц выдавали ипотечные кредиты со средним сроком в 277 мес.