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Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года

Об этом на бизнес-интенсиве «Новый босс» 20 февраля в Иркутске рассказал Игорь Левандовский, СЕО отеля Villa Malina Olkhon Baikal.

«В мае 2024 года в поселке Аршан откроется отель Villa Malina пять звезд. Он расположен в топовой локации, около реки Кынгарга у Саянских гор. При строительстве не пострадало ни одно дерево. Здание вписали в существующий ландшафт, так что прямо из окон можно потрогать ветки. Сегодня партнеры оформляют франшизу», – заявил Игорь Левандовский.

Это второй отель Villa Malina. Первый отель был открыт несколько лет назад на острове Ольхон, в нём 50 номеров разных категорий, класс отеля – 3*.

<p>Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года</p>

Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года


<p>Игорь Левандовский, СЕО отеля Villa Malina Olkhon Baikal.<br /> Фото Никита Александров</p> <p>Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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