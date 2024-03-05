Законодатели предлагают запретить платный возврат товара

Проект предусматривает и запрет акций без согласия партнеров. Об этом сообщает РБК.

Во вторник, 5 марта глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов, которые в документе названы агрегаторами информации о товарах.

Документ определяет права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Законопроект предлагает ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах» и дополнительное для тех, которые занимают более 20% на рынке. В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов и приводящие к сложности разрешения споров между ними. В тексте утверждается, что маркетплейсы, имеющие значительное положение на рынке, могут злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы, вплоть до наложения строгих санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Бакальчук, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.