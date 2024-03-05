Родители с удовольствием покупают товары детям в онлайне

Средний чек в детских магазинах растёт быстрее, чем на товары повседневного спроса, а доля онлайн-продаж этого сегмента за три года выросла в 2,5 раза. Это результаты исследования СберАналитики, посвящённого розничной торговле детскими товарами.

Анализ трат показал, что всё больше покупателей детских товаров переходят из офлайн в онлайн-магазины. Если в 2020 году доля интернет-продаж игрушек и детской одежды составляла 6%, то за 8 месяцев 2023 года онлайн-торговля составила 15%.

Основными причинами выбора онлайн-канала являются возможность сравнить цены и выбрать товары из более широкого ассортимента, совершить заказ из любой точки страны и сэкономить время на покупках.

Больше всего через интернет детские товары покупают в Центральном федеральном округе (65% опрошенных). На втором месте по покупкам — Южный федеральный округ (61%), на третьем — Северо-Западный (58%).

Несмотря на рост онлайн-продаж, покупатели с детьми по-прежнему отдают предпочтение специализированным детским магазинам. 37% родителей покупают там от 31 до 60% товаров, 25% — от 61 до 90%. И только 6% потребителей не ходят за покупками в такие торговые точки. Как отметили респонденты, специализированные детские магазины хороши тем, что имеют широкий ассортимент, скидки и программы лояльности.

«Наша аналитика помогает предпринимателям, занимающимся продажей детских товаров, изучать потребительский спрос и грамотнее выстраивать стратегию торговли. Например, мы выяснили, какие промоакции наиболее привлекательны для покупателей детских товаров. Более половины потенциальных клиентов заинтересовались бы товарами по акциям "1+1" и "3=2". 49% опрошенных готовы совершить покупку при наличии скидки, а почти треть родителей заинтересована в повышенном кешбэке. Уверен, эта информация будет полезна для бизнеса», — Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.