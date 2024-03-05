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Рубль ускорил укрепление

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Рубль во вторник продолжил укрепляться,  обновив максимум текущего месяца.  Доллар опускался к 90,7 руб., евро уходил немного ниже 98,5 руб. 

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что покупки иностранной валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила заметно увеличатся с 7 марта, но это вряд ли окажет влияние на курс рубля, поскольку в первой половине 2024 г. данная сумма корректируется на 11,8 млрд руб. ежедневных продаж инвалюты ЦБ РФ, связанных с использованием ФНБ.

– То есть валюта по-прежнему будет реализовываться, но объем таких сделок немного сократится. К тому же рост спроса на инлстранную валюту со стороны Минфина отражает увеличение нефтегазовых доходов бюджета, что является позитивом для рубля на более долгосрочном горизонте, – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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