Иркутские старшеклассники знакомятся с предложениями университетов страны

Все больше иркутских старшеклассников готовятся к поступлению в вузы. Пользователи интересуются учебными заведениями в родном и соседних с ними регионами, также федеральными вузами. Аналитики МегаФона отмечают, что уже к марту активность абитуриентов и их родителей на сайты университетов выросла на 28% год к году. В топе - учебные заведения Москвы. Санкт-Петербурга и Сибири.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Приангарья пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

Томский государственный университет (22%);

Московский физико-технический институт (12%);

Сибирский федеральный университет (10%);

Высшая школа экономики (9%);

Санкт-Петербургский государственный университет (7%).

При этом сайт федерального университета в Томске показывает самую высокую динамику по трафику – относительно прошлого года он вырос почти в 10 раз.

Многие старшеклассники Иркутской области планируют получать образование в родном регионе. Так первое место по количеству запросов у сайта Байкальского государственного университета, следующий по популярности у абитуриентов и их родителей Иркутский государственный университет. В свою очередь иркутские вузы притягивают молодежь из соседних регионов – внимательнее других в этом году к ним присматриваются выпускники Бурятии, Забайкалья и Красноярска.

Аналитики МегаФона также посчитали, за год объем мобильного трафика, используемый одним учащимся в Приангарье, вырос на 24%. Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты начинают еще с сентября, заметный всплеск виден в декабре и мае.