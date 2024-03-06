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Биткоин взял рекордную высоту

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После отметки в 69 тыс. долларов криптовалюта за 30 минут потеряла 3,2%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткойн вырос до рекордных 69 325 долларов, превысив свой предыдущий пик, установленный в ноябре 2021 года, на волне волатильности, вызванной спросом со стороны спотовых биржевых фондов в США. В отличие от предыдущего цикла, крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта почти мгновенно откатилась назад, поскольку медвежьи трейдеры боролись за контроль.

За 30 минут биткоин упал на 3,2%. Индекс CoinDesk 20, показатель более широкого криптовалютного рынка, потерял 1,8% за час после того, как BTC достиг своего максимума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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