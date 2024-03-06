Теперь банки могут отказать клиентам с высокой вероятностью банкротства

Аналитики ожидают снижения выдач на 20-30%. Об этом пишут «Известия».

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков заемщиков (скоринга). В нее банки и МФО начали включать прогноз вероятности банкротства, рассказали «Известиям» представители БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций. Такое изменение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре. При этом эксперты допускают, что для заемщиков с низким риском нововведение может обернуться улучшением условий, в частности, за счет снижения ставок.

Если до конца прошлого года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней), то сейчас многие из них включили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства. Об этом «Известиям» рассказали представители БКИ и участники рынка.

Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, нововведение понадобилось в связи с распространением процедуры банкротства физлиц.

Ранее стало известно, что доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году. За прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).

«С каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».