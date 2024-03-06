Выдачи автокредитов в России установили исторический рекорд в феврале

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 млрд* рублей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц. ВТБ обеспечил четвертую часть прироста рынка, предоставив физлицам автокредиты на 37,4 млрд рублей. Это максимальный объем продаж для отдельного банка за все время наблюдений.

Всего с начала 2024 года физлица получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В ВТБ за январь-февраль автокредиты получили 48,5 тысяч заемщиков на общую сумму 64 млрд рублей. Результат в 4,4 раза по количеству и в 4,8 раза по объему превысил итоги за первые два месяца 2023 года. Регионами-лидерами по объему выдач традиционно выступают Москва и область - здесь с начала года заемщики получили в ВТБ на покупку транспорта 15,3 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (ок. 4,9 млрд рублей). Топ-5 замыкают Ростовская область (4,8 млрд), Краснодарский край (2,9 млрд) и Республика Татарстан (2,4 млрд).

ВТБ сохраняет первое место в России по объему выдач автокредитов. За 2023 год рыночная доля банка по этому показателю выросла почти в три раза – до 20%. ВТБ также стал лидером по приросту портфеля автокредитов, увеличив его почти на 135,5 млрд рублей. Это составило около 20% от прироста всего рынка. В 2024 году банк продолжает наращивать свои позиции в сегменте. По итогам февраля его доля по объему выдач автокредитов достигла 22%, увеличившись на 2 пп с начала года, по портфелю - на 1 пп, до 13,5%.

«В этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора. При этом ВТБ растет значительно быстрее рынка: в феврале мы нарастили продажи автокредитов на 38% к уровню января – до 37,4 млрд рублей. Этот результат стал абсолютным рекордом за отдельно взятый месяц не только для нашего банка, но и для рынка в целом», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита продолжает расти. По итогам февраля в сегменте новых машин он составил 1,65 млн рублей, увеличившись на 2% за месяц. На рынке подержанных авто средний «чек» достиг 1,32 млн рублей (+6% к значению по итогам января).

Основная активность заемщиков все еще концентрируется на рынке авто с пробегом, в то же время возобновился рост доли новых машин. По итогам февраля в структуре выдач ВТБ на авто с пробегом пришлось 72% клиентов ВТБ, тогда как месяцем ранее – 76%. Наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте б/у машин). Топ-3 марок замыкают Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (28,4% сделок).

«Помогать клиентам в реализации финансовых целей – один из главных приоритетов ВТБ. В этом году на фоне восстановления авторынка мы ждем увеличения интереса к новым авто, поэтому фокусируемся на развитии инструментов для первичного рынка – например, с начала марта в Москве, Санкт-Петербурге и областях нашим клиентам стал доступен сниженный первый взнос при покупке машины у дилера. Клиентоориентированный подход и внимательная работа с партнерами позволяет нам активно развиваться и сохранять лидирующую позицию на рынке, - сказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По результатам февраля в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) спрос заемщиков превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Однако если количество поступивших заявок на авто с пробегом выросло всего на 5%, то спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз. Как и в ВТБ, чаще всего заемщики «Открытие Авто» оформляли кредиты на машины с пробегом (53% заключенных договоров). При этом по объемам продаж лидирует сегмент новых авто - 55% выдач. Средний размер одного автокредита в банке «Открытие» по итогам февраля составил 1,88 млн рублей (+6% по сравнению с январем), в том числе 2,18 млн рублей - на новое авто и 1,62 млн рублей - на авто с пробегом. В Топ-5 новых авто, покупаемых в кредит, вошли марки Chery, Jetour, Lada, Geely и Haval. В целом в этом сегмент 81% кредитных сделок и 78% выдач по итогам февраля пришлось на машины из КНР. В сегменте авто с пробегом чаще всего в кредит оформляли машины брендов Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Nissan.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.