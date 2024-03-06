Первый в Иркутской области индийский буровой станок поступил на предприятие Востсибугля

Буровой станок индийского производителя Revathi Equipment приобрела компания Востсибуголь (входит в Эн+) для Мугунского участка разреза «Тулунуголь». Это первая техника, поступившая из Индии по инвестиционной программе предприятия.

Приобретенный для Мугунского участка станок полностью приспособлен для работы в сибирских климатических и геологических условиях и отвечает всем требованиям по производительности и безопасности, предъявляемым сегодня компанией к новому оборудованию. Имеет хорошую производительность и высокую мобильность, оснащен автономным обогревом для запуска в холодную погоду, комфортную кабину с системой отопления и кондиционирования, а также камерами заднего и бокового вида, что повышает безопасность проведения работ. Технические параметры оборудования позволяют выполнять бурение глубиной до 48 метров. На угледобывающем участке станок задействован на буровых работах для рыхления горной породы и подготовки фронта для вскрышных экскаваторов.

Компания «Востсибуголь» ежегодно проводит обновление технического парка на своих добычных участках для поддержания надежности производства и наращивания объемов добычи.

В географии поставок, помимо российских производителей, Япония, Корея, Китай и Беларусь. По инвестиционной программе этого года, которая превышает два миллиарда рублей, планируется закупить более 100 единиц техники и оборудования, а также модульных зданий и сооружений для повышения комфорта рабочих, ремонтных и бытовых помещений для сотрудников.

– Компания «Востсибуголь» сегодня ведет несколько крупных инвестиционных проектов в том числе и в Иркутской области, и их успешное развитие невозможно без мощной технической оснащенности, без лучших современных разработок. Поэтому на ряду с уже проверенными, зарекомендовавшими себя производителями, мы ищет новые, оптимальные для себя решения, расширяем рынки по обновлению горной и вспомогательной техники. Добычные участки «Востсибугля» всегда славились, как опытные площадки по внедрению современного горного оборудования и технологий, и сегодня такой подход даёт нам новые возможности для развития и дальнейшей эффективной работы, – Евгений Мастернак, генеральный директор компания «Востсибуголь».

– Буровые станки, выпускаемые REL сегодня эксплуатируются на различных месторождениях по всему миру. Непосредственно в Индии продукция бренда занимает порядка 50% всего рынка бурового оборудования. В Иркутской области это первое подобное оборудование, еще один такой станок чуть раньше мы поставили для одного из угольных предприятий Кузбасса, нареканий к его работе нет. Мы надеемся, что буровой станок понравится не только операторам, но и покажет эффективность, которую от него ожидают, – Антон Кузьмицкий, руководитель отдела сервиса компании «ТрансТехноМаркет официальный дистрибьютор индийской Revathi Equipment Limited (REL).