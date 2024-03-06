Свой Банк принял участие во встрече с руководством Банка России

Ассоциация банков России провела ежегодную встречу кредитных организаций с Банком России «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка». Мероприятие прошло 29 февраля – 1 марта в подмосковном кампусе СберУниверситета. Во встрече приняли участие руководители российских банков, в том числе заместитель председателя правления АО «Свой Банк» Ирина Разумовская и директор департамента управления рисками, член правления АО «Свой Банк» Ольга Горюкова.

Всего мероприятие собрало более 500 представителей банковского бизнеса. В рамках встречи состоялись круглый стол по практическим вопросам регулирования финансового сектора и сессия выступлений с участием руководства Банка России. Обсуждались актуальные проблемы, стоящие перед банковским сообществом, ключевые вопросы регулирования деятельности кредитных организаций, новые законодательные инициативы, планы по развитию национальной платежной системы и использованию цифровых финансовых активов.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила с докладом о факторах устойчивости банковского сектора в текущих условиях. Также во встрече приняли участие руководители департаментов Банка России, представители Государственной думы и Совета Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Агентства по страхованию вкладов.

«Ежегодные встречи кредитных организаций с руководством Банка России – это долгожданное и очень значимое мероприятие для всего банковского сообщества. Прямой диалог и обсуждение текущих вызовов и тенденций способствуют укреплению сотрудничества и доверия между участниками финансового рынка и регулятором. Это уникальная возможность из первых уст узнать об инициативах Банка России, государственных органов власти и получить обратную связь по различным регуляторным темам и вопросам. Кроме того, коммуникация и обмен опытом с представителями других банков всегда полезны и интересны с профессиональной точки зрения», – отметила Ольга Горюкова.