​​​​​​​Спрос на автокредиты в Сибири растет

По оценке ВТБ, с начала 2024 года россияне получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года. ВТБ за этот же период предоставил кредиты 48,5 тысяч заемщиков по всей России на общую сумму 64 млрд рублей (в 4,4 раза больше, чем в первые месяцы 2023 года по количеству и в 4,8 раз по объему). В Сибирском федеральном округе спрос на автокредитование растет еще более высокими темпами – сибиряки оформили в банке более 4,4 тысяч кредитов на 5,2 млрд рублей, в 6 раз по количеству и объему больше, чем годом ранее.

Регионами-лидерами по объему выдач в Сибири выступают Красноярский край - здесь с начала года заемщики получили в ВТБ на покупку транспорта 1,1 млрд рублей. На втором месте – Новосибирская область (более 1 млрд рублей). Замыкает топ-3 Иркутская область (свыше 900 млн рублей).

В целом по России, за 2023 год рыночная доля банка по объему выдач автокредитов выросла почти в три раза – до 20%.

«В этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита продолжает расти. По итогам февраля в сегменте новых машин он составил 1,65 млн рублей, увеличившись на 2% за месяц. На рынке подержанных авто средний «чек» достиг 1,32 млн рублей (+6% к значению по итогам января). В Сибири средний чек покупки автомобиля (без учета состояния авто) по итогам февраля составил 1,21 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с январем.

В банке отмечают, что основная активность заемщиков все еще концентрируется на рынке авто с пробегом, в то же время возобновился рост доли новых машин.

По итогам февраля в структуре выдач ВТБ на авто с пробегом пришлось 72%, тогда как месяцем ранее – 76%. Наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте б/у машин). Топ-3 марок замыкают Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (28,4% сделок).

По результатам февраля в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) спрос заемщиков превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Однако если количество поступивших заявок на авто с пробегом выросло всего на 5%, то спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз. Как и в ВТБ, чаще всего заемщики «Открытие Авто» оформляли кредиты на машины с пробегом (53% заключенных договоров).