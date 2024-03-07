В Иркутске запретят остановку на улице Карла Либкнехта

На улице Карла Либкнехта изменятся правила дорожного движения: уже в этом месяце тут запретят остановку. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 27 марта на улице Карла Либкнехта со стороны дома № 64 на участке от Фридриха Энгельса до Софьи Перовской запретят парковку. Установят дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена"», – говорится в сообщении администрации.

Данные меры связаны с тем, что пригородные автобусы совершают длительную остановку на указанном участке автомобильной дороги, тем самым занимая правую полосу для движения, вынуждая водителей автотранспорта нарушать правила дорожного движения.