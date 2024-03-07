Названа причина пожара на стройплощадке в Иркутске

Установлена предварительная причина пожара на строительной площадке в Иркутске. Инцидент случился на Юрия Тена. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Дознаватели МЧС России провели осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Специалисты установили, что накануне строители проложили греющий кабель для обогрева бетона. Вероятнее всего, в результате повреждения кабеля произошло замыкание на металлические конструкции», – пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что из-за сильного нагрева металлоконструкции, удерживающей и закрепляющей деревянную опалубку, произошло ее возгорание. По факту пожара проводится дознание.

Напомним, в результате пожара выгорело 500 квадратных метров строящегося дома.