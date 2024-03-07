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В Иркутске обустроят ресторанную улицу

Президиум Инвестиционного совета при губернаторе региона одобрил возможность заключения соглашения на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию ресторанной улицы в Иркутске, рассказали в правительстве Приангарья.

Она появится на участке, расположенной между улицами Академической и Старо-Кузьмихинской. Это будет территория, объединяющая несколько находящихся рядом ресторанных концепций.

Реализацией проекта занимается ООО «Бриком». Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров, предполагается создание 268 посадочных мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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