В Иркутске обустроят ресторанную улицу

Президиум Инвестиционного совета при губернаторе региона одобрил возможность заключения соглашения на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию ресторанной улицы в Иркутске, рассказали в правительстве Приангарья.

Она появится на участке, расположенной между улицами Академической и Старо-Кузьмихинской. Это будет территория, объединяющая несколько находящихся рядом ресторанных концепций.

Реализацией проекта занимается ООО «Бриком». Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров, предполагается создание 268 посадочных мест.