Новости

Крытый футбольный стадион появится в Иркутске

Президиум Инвестиционного совета при губернаторе региона одобрил возможность заключения соглашения на строительство крытого стадиона с искусственным покрытием для футбола в Иркутске, рассказали в пресс-службе правительстве Приангарья.

«Компания ООО СЗ "Регион Сибирь" обязуется построить такой объект у моста "Академический". Общая площадь крытого стадиона составит 25,3 тысячи квадратных метров, в нем предполагается строительство блока с трибунами на 3 тысячи мест, футбольного поля размером 105 на 68 метров, спортивного блока с гостиницей и блока с ресторанами и кафе», – пояснили власти.

Строительство стадиона позволит создать 41 рабочее место. Президиум инвестиционного совета признал возможным заключение соглашения для реализации этого проекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес