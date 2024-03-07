Крытый футбольный стадион появится в Иркутске

Президиум Инвестиционного совета при губернаторе региона одобрил возможность заключения соглашения на строительство крытого стадиона с искусственным покрытием для футбола в Иркутске, рассказали в пресс-службе правительстве Приангарья.

«Компания ООО СЗ "Регион Сибирь" обязуется построить такой объект у моста "Академический". Общая площадь крытого стадиона составит 25,3 тысячи квадратных метров, в нем предполагается строительство блока с трибунами на 3 тысячи мест, футбольного поля размером 105 на 68 метров, спортивного блока с гостиницей и блока с ресторанами и кафе», – пояснили власти.

Строительство стадиона позволит создать 41 рабочее место. Президиум инвестиционного совета признал возможным заключение соглашения для реализации этого проекта.