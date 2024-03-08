Вышла в свет Газета Дело за март

Главный посыл первого весеннего выпуска издания – обновление. Журналисты и эксперты рассказывают о предстоящих открытиях на рынке и о новых проектах, которые запускают иркутские компании, анализируют новые бизнес-стратегии и новые тренды в разных сферах экономики. В фокусе внимания – медицина, ритейл, маркеплейсы, недвижимость, индустрия гостеприимства и рынок СПА-услуг. Кроме этого в мартовском номере – традиционная подборка деловых новостей от компаний Иркутской области и бизнес-инсайты от успешных региональных предпринимателей.

«2024 год будет для нас самым мощным по развитию». Антон Гарбарчук, «Центр Зрения», – об экспертности, собственном бренде и расширении сети Сеть офтальмологических клиник «Центр Зрения» в 2024 году отмечает своё десятилетие. Все эти годы медучреждение находится в постоянном движении: открывает новые филиалы, обновляет оборудование, внедряет новые технологии и стало одним из самых востребованных в Иркутской области: полную диагностику зрения здесь прошли более 100 тысяч человек. Планы на будущее не менее грандиозны: открытие Дома зрения в центре Иркутска, старт производства собственного бренда очков, расширение сети. Об этом и многом другом Газете Дело рассказал генеральный директор «Центра Зрения» и бутик оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

За последние 24 года мировая экономика выросла на 86%, а экономика России – на 68%. 2023 год – первый, когда эта ситуация была сломлена: мы выросли быстрее, чем мир. По оценкам АРБ ПРО, сложности ожидают российскую экономику, начиная со второго полугодия 2025 года, но 2024 год будет идти с еще большим ускорением роста, чем предыдущий. На чем сфокусироваться, чтобы заработать? Кому рынок простит наценку? И как быть с дефицитом персонала? Самые актуальные для бизнеса темы Сергей Макшанов и Зоя Стрелкова обсудили с иркутскими бизнесменами на традиционных «Базовых стратегиях»*. Несколько важных тезисов – в нашем материале

«Нас всех ждёт новая – платформенная – экономика», – убеждена генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. По ее словам, вокруг WB за последние несколько лет образовалось огромное комьюнити – очень важно общаться с людьми по всей стране, устраивать нетворкинг в масштабе России. В феврале Татьяна встретилась с иркутскими предпринимателями в формате Open Talk в Центре «Мой бизнес». Инициатором встречи выступило правительство Иркутской области, организатором – Центр "Мой Бизнес", действующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О чем спрашивали участники одну из самых успешных бизнесвумен страны? Газета Дело записала самые интересные вопросы и ответы.

Компания Wildberries подтвердила планы строительства в Иркутской области логистического комплекса. По словам генерального директора компании Татьяны Бакальчук, строительство начнется, как только будет подобрана подходящая площадка. Об этом она сообщила на встрече с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес»*.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала об условия и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области под председательством заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина.

«В 2020 году, когда началась пандемия, нам казалось, что это крах. Бизнес сдулся в два раза. Было ли нам страшно? Да. Но бизнеса без риска не бывает. Нужно идти туда, где страх: именно там ты обретешь силу», – считает Олеся Семёнова, руководитель консалтинговой компании «Бизнес-партнер», директор и основатель клиники эстетической медицины «Ламарэ» и организатор бизнес-интенсива «Новый босс».

Бизнес-интенсив «Новый босс» прошел 20 февраля в Иркутске. Федеральные и региональные поделились своим опытом и бизнес-инсайтами с иркутскими предпринимателями. Говорили о разном: о важности развития собственника компании, брендах «не как у всех», опасностях жесткой конкуренции, финансовой мотивации сотрудников и борьбе со скептическим «У вас ничего не получится». Газета Дело записала основные тезисы спикеров.

2023 год для розничной торговли оказался неоднозначным: одни компании уверенно росли, другие – не могли поймать меняющиеся тренды. «Важно на любом рынке искать хорошие идеи и не бояться меняться», – убежден директор проекта координации активов «ИКС5-Восточная Сибирь» Ярослав Шиллер. «Не нужно сидеть на старых портфелях – тогда можно показывать хорошие результаты», – считает управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. О том, почему региональный ритейлер не боится маркетплейсов, как собирается работать с Китаем, зачем будет выпускать курицу и яйца и когда построит новый склад, – в нашем материале.

Совершенство – в мелочах. Иван Дёмин, RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, – о городе, туризме и HoReCa-сервисе Список отелей Иркутска в ближайшее время увеличится. На Цесовской набережной в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» появится RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk. Первые отели российской сети RODINA уже открыты в Сочи и на Дальнем Востоке. Они предлагают высокие стандарты сервиса в категории отелей и курортов пятизвездочного уровня. Запуском проекта в нашем городе занимается генеральный директор отеля Иван Дёмин, специально для этого переехавший в Иркутск из Вашингтона. У него – богатый опыт работы в американском отельном бизнесе, и при этом есть понимание сибирской специфики, поскольку Иван родом из Кемерово. Что даст отель RODINA горожанам и туристам – читайте в нашем материале.

К здоровью – через СПА. Эксперты о трендах оздоровительной индустрии Стремительно ускоряющийся темп жизни, кризисы, стрессы – эти неблагоприятные факторы оказывают ощутимое влияние на состояние человека. В результате сформировался запрос на формат отдыха, в котором совмещаются физическое и ментальное восстановление организма. Такой эффект даёт wellness-индустрия, одним из направлений которой является рынок СПА-услуг. В последние годы эксперты отмечают его бурное развитие, «спровоцированное» пандемией, и прогнозируют двукратный рост в ближайшие пять лет. Газета Дело обсудила с экспертами, какой формат СПА наиболее распространён в России, насколько этот тренд характерен для Иркутска и какие подводные камни есть у растущего бизнеса. «Неудобно для бизнеса, прозрачно – для покупателя». Эксперт – о маркировке ювелирных изделий С 1 марта в России должна стартовать обязательная маркировка ювелирной продукции. Однако переход может вновь не состояться: как сообщает «Коммерсант», Ассоциация ювелиров попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина перенести маркировку на два года, до 1 сентября 2026-го. В чем причина? Каковы плюсы и минусы маркировки? С какими подводными камнями уже пришлось столкнуться участникам рынка? Об этом порталу SIA.RU рассказала коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева.

«Байкальская Виза»: «Гастрономический туризм – новый тренд» Ассоциация «Байкальская Виза» выпустила десятый номер журнала «Готовим для друзей». Именно с этим – юбилейным – номером журнал стал ещё одной площадкой для продвижения направления байкальского гастротуризма вне региона – направления, приоритетного для «Байкальской Визы».