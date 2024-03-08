Вышла в свет Газета Дело за март

Главный посыл первого весеннего выпуска издания – обновление. Журналисты и эксперты рассказывают о предстоящих открытиях на рынке и о новых проектах, которые запускают иркутские компании, анализируют новые бизнес-стратегии и новые тренды в разных сферах экономики. В фокусе внимания – медицина, ритейл, маркеплейсы, недвижимость, индустрия гостеприимства и рынок СПА-услуг. Кроме этого в мартовском номере – традиционная подборка деловых новостей от компаний Иркутской области и бизнес-инсайты от успешных региональных предпринимателей.
«2024 год будет для нас самым мощным по развитию». Антон Гарбарчук, «Центр Зрения», – об экспертности, собственном бренде и расширении сети
Сеть офтальмологических клиник «Центр Зрения» в 2024 году отмечает своё десятилетие. Все эти годы медучреждение находится в постоянном движении: открывает новые филиалы, обновляет оборудование, внедряет новые технологии и стало одним из самых востребованных в Иркутской области: полную диагностику зрения здесь прошли более 100 тысяч человек. Планы на будущее не менее грандиозны: открытие Дома зрения в центре Иркутска, старт производства собственного бренда очков, расширение сети. Об этом и многом другом Газете Дело рассказал генеральный директор «Центра Зрения» и бутик оптики Ocularia Антон Гарбарчук.
«В 2023 году Россия выросла быстрее, чем мир, а 2024 год будет еще лучше»
За последние 24 года мировая экономика выросла на 86%, а экономика России – на 68%. 2023 год – первый, когда эта ситуация была сломлена: мы выросли быстрее, чем мир. По оценкам АРБ ПРО, сложности ожидают российскую экономику, начиная со второго полугодия 2025 года, но 2024 год будет идти с еще большим ускорением роста, чем предыдущий. На чем сфокусироваться, чтобы заработать? Кому рынок простит наценку? И как быть с дефицитом персонала? Самые актуальные для бизнеса темы Сергей Макшанов и Зоя Стрелкова обсудили с иркутскими бизнесменами на традиционных «Базовых стратегиях»*. Несколько важных тезисов – в нашем материале
Татьяна Бакальчук: «Нас всех ждет новая экономика»
«Нас всех ждёт новая – платформенная – экономика», – убеждена генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. По ее словам, вокруг WB за последние несколько лет образовалось огромное комьюнити – очень важно общаться с людьми по всей стране, устраивать нетворкинг в масштабе России. В феврале Татьяна встретилась с иркутскими предпринимателями в формате Open Talk в Центре «Мой бизнес». Инициатором встречи выступило правительство Иркутской области, организатором – Центр "Мой Бизнес", действующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О чем спрашивали участники одну из самых успешных бизнесвумен страны? Газета Дело записала самые интересные вопросы и ответы.
Wildberries построит логистический центр в Иркутске
Компания Wildberries подтвердила планы строительства в Иркутской области логистического комплекса. По словам генерального директора компании Татьяны Бакальчук, строительство начнется, как только будет подобрана подходящая площадка. Об этом она сообщила на встрече с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес»*.
Россельхозбанк рассказал об условиях поддержки АПК в 2024 году на коллегии Минсельхоза Иркутской области
Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала об условия и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области под председательством заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина.
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
«В 2020 году, когда началась пандемия, нам казалось, что это крах. Бизнес сдулся в два раза. Было ли нам страшно? Да. Но бизнеса без риска не бывает. Нужно идти туда, где страх: именно там ты обретешь силу», – считает Олеся Семёнова, руководитель консалтинговой компании «Бизнес-партнер», директор и основатель клиники эстетической медицины «Ламарэ» и организатор бизнес-интенсива «Новый босс».
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
Бизнес-интенсив «Новый босс» прошел 20 февраля в Иркутске. Федеральные и региональные поделились своим опытом и бизнес-инсайтами с иркутскими предпринимателями. Говорили о разном: о важности развития собственника компании, брендах «не как у всех», опасностях жесткой конкуренции, финансовой мотивации сотрудников и борьбе со скептическим «У вас ничего не получится». Газета Дело записала основные тезисы спикеров.
«Дать покупателю больше, чем он ожидает»
2023 год для розничной торговли оказался неоднозначным: одни компании уверенно росли, другие – не могли поймать меняющиеся тренды. «Важно на любом рынке искать хорошие идеи и не бояться меняться», – убежден директор проекта координации активов «ИКС5-Восточная Сибирь» Ярослав Шиллер. «Не нужно сидеть на старых портфелях – тогда можно показывать хорошие результаты», – считает управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. О том, почему региональный ритейлер не боится маркетплейсов, как собирается работать с Китаем, зачем будет выпускать курицу и яйца и когда построит новый склад, – в нашем материале.
Совершенство – в мелочах. Иван Дёмин, RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, – о городе, туризме и HoReCa-сервисе
Список отелей Иркутска в ближайшее время увеличится. На Цесовской набережной в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» появится RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk. Первые отели российской сети RODINA уже открыты в Сочи и на Дальнем Востоке. Они предлагают высокие стандарты сервиса в категории отелей и курортов пятизвездочного уровня. Запуском проекта в нашем городе занимается генеральный директор отеля Иван Дёмин, специально для этого переехавший в Иркутск из Вашингтона. У него – богатый опыт работы в американском отельном бизнесе, и при этом есть понимание сибирской специфики, поскольку Иван родом из Кемерово. Что даст отель RODINA горожанам и туристам – читайте в нашем материале.
К здоровью – через СПА. Эксперты о трендах оздоровительной индустрии
Стремительно ускоряющийся темп жизни, кризисы, стрессы – эти неблагоприятные факторы оказывают ощутимое влияние на состояние человека. В результате сформировался запрос на формат отдыха, в котором совмещаются физическое и ментальное восстановление организма. Такой эффект даёт wellness-индустрия, одним из направлений которой является рынок СПА-услуг. В последние годы эксперты отмечают его бурное развитие, «спровоцированное» пандемией, и прогнозируют двукратный рост в ближайшие пять лет. Газета Дело обсудила с экспертами, какой формат СПА наиболее распространён в России, насколько этот тренд характерен для Иркутска и какие подводные камни есть у растущего бизнеса.
«Неудобно для бизнеса, прозрачно – для покупателя». Эксперт – о маркировке ювелирных изделий
С 1 марта в России должна стартовать обязательная маркировка ювелирной продукции. Однако переход может вновь не состояться: как сообщает «Коммерсант», Ассоциация ювелиров попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина перенести маркировку на два года, до 1 сентября 2026-го. В чем причина? Каковы плюсы и минусы маркировки? С какими подводными камнями уже пришлось столкнуться участникам рынка? Об этом порталу SIA.RU рассказала коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева.
«Байкальская Виза»: «Гастрономический туризм – новый тренд»
Ассоциация «Байкальская Виза» выпустила десятый номер журнала «Готовим для друзей». Именно с этим – юбилейным – номером журнал стал ещё одной площадкой для продвижения направления байкальского гастротуризма вне региона – направления, приоритетного для «Байкальской Визы».
Елена Пластинина назначена новым управляющим филиала Ингосстрах Банка в Иркутске
Ингосстрах Банк сообщил о кадровом назначении в Иркутске — новым управляющим филиалом банка в регионе назначена Елена Пластинина.