Женщины склонны занижать свои зарплатные ожидания

Аналитики hh.ru выяснили, есть ли разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин, а также – кто из них чаще получает приглашения на собеседование.

Приглашения женщин на работу – компании активизировались

В 2023 году количество отправленных работодателями приглашений на собеседования женщинам на 45% превысило число приглашений, отправленных мужчинам-соискателям (71 млн и 49 млн соответственно) – это данные в целом по России. Кроме того, по сравнению с предыдущим годом число приглашений женщинам выросло на 33%, а мужчинам – только на 22%.

В Иркутской области в 2023 году количество приглашений женщинам выросло на 40% год к году, а мужчинам – только на 35%. Кроме того, здесь, как и в целом по стране, работодатели чаще приглашали на собеседование именно женщин: они получили на 33% больше приглашений, чем кандидаты-мужчины.

В профессиональном плане явные предпочтения женщинам работодатели отдают при выборе кандидатов на позиции в HR (доля приглашений женщинам – 90%), в бухгалтерии (87%), в сферах науки и образования (87%). На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64% чаще, в сельское хозяйство – на 50%, в ИТ – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть чаще.

Зарплаты – «женский демпинг» сохраняется

Женщины по-прежнему склонны занижать свои зарплатные ожидания. В прошлом году они претендовали зарплату на 22,5 тыс. рублей меньше, чем мужчины. В частности, медиана зарплатных ожиданий у женщин в целом по России составила 51,5 тыс. рублей, у мужчин – 74 тыс. рублей.

Самый существенный разрыв (38 тыс.) характерен для женщин в возрасте от 41 до 50 лет (61,2 тыс. рублей – средне зарплатные ожидания у женщин в указанном возрасте, 99,2 тыс. – у мужчин в том же возрасте). Минимальный разрыв (5 тыс.) в ожиданиях по зарплате зафиксирован в самой молодой возрастной когорте – у женщин в возрасте 14-18 лет.

Ситуация с пессимизацией зарплатных ожиданий характерна для женщин во всех профобластях, кроме высшего менеджмента – на управленческих позициях женщины, напротив, запрашивают в среднем на 5 тыс. рублей больше, чем мужчины.

Самая существенная разница в ожидаемых зарплатах женщин и мужчин зафиксирована в сферах добычи сырья (разница в ожиданиях женщин и мужчин – 57,5 тыс. руб.), консалтинга (47,8 тыс. руб.), сельского хозяйства (41 тыс. руб.), медицины (36,4 тыс. руб.) и ИТ (35,3 тыс. руб.). Минимальная разница – в строительстве (1,5 тыс. руб.) и искусстве, развлечениях, массмедиа (2,5 тыс. руб.).