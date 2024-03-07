Каждый третий агротех-стартап в России в 2023 году основан женщинами

Эксперты Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка уже второй год проводят анализ гендерного состава учредителей агротехнологических стартапов в России. По сравнению с предыдущим отчетным периодом преобладание доли мужчин среди руководителей агротех-стартапов сохранилось и в 2023 году, но их количество заметно сократилось, при этом доля женщин-учредителей стартапов выросла с 18 до 30%.

Один из трендов агротехнологического развития России и мира — это изменение кадрового состава в сельском хозяйстве. На смену рабочей силе приходят техника и технологии, а также профессиональные компетенции и навыки, меняется и гендерный состав специалистов в АПК.

Эксперты Россельхозбанка провели исследование рынка агротех-стартапов на территории России, а также подсчитали соотношение гендерной принадлежности предпринимателей, являющихся учредителями инновационных стартапов в сельскохозяйственной деятельности. Согласно полученной информации, в этом секторе среди руководителей всё ещё преобладают мужчины, однако, если в 2022 году доля женщин составляла 18%, то в 2023 она поднялась до 30%. На начало 2024 года каждый третий агротехнологический стартап основан женщинами.

Гендерная репрезентативность изменилась не только в абсолютном значении, но и по отдельным направлениям деятельности. В 2023 году категория «Точное земледелие» стала лидером по представленности женщин-учредителей: 43% стартапов в этой области основаны именно представительницами прекрасного пола. На втором месте категория биотеха — 42%. Фудтех сохраняет свою привлекательность для женщин-предпринимателей, удерживая третье место — 37%. Треть проектов в отрасли фиштеха основана женщинами, для категории «Сенсоры и IoT» данный показатель увеличился до 29%, вытеснив категорию «Системы управления фермами» на шестое место с 25%.

Стремительный рост также отмечен в категориях, где в 2022 году представленность женщин была минимальной. «Беспилотники» и «Робототехника» выросли до 20% и 14% соответственно, а в направлении «Вертикальные фермы» женщины-учредители увеличили свою долю до 7%. Единственной категорией, где не произошло изменений, стал сегмент маркетплейсов, где доля руководителей-женщин осталась на уровне 10%.

«Мы видим, как агротехнологический сектор становится территорией равных возможностей, и эти результаты отражают важные тенденции. Предпринимательницы успешно внедряют инновации в сельском хозяйстве, и их вклад становится неотъемлемой частью развития инновационного сельского хозяйства в России. Важно отметить, что категории, где ранее доля женщин была минимальной, сегодня демонстрируют впечатляющий рост. Мы продолжаем активно поддерживать агротехнологические стартапы, обеспечивая благоприятное окружение для творческих идей и предпринимательского роста», — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.