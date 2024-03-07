Новости

20-й Советский переулок отремонтируют в Иркутске

В областном центре проведут комплексный ремонт 20-го Советского переулка от улицы Розы Люксембург до объездной дороги Ново-Ленино. Об этом рассказали в мэрии.

– Подрядчик отремонтирует покрытие проезжей части и тротуаров с заменой дорожного и газонного камня, обустроит остановки общественного транспорта. Проведет санитарную обрезку деревьев, высадит саженцы. Также муниципальным контрактом предусмотрена установка пешеходных ограждений, светофора Т7 и искусственных дорожных неровностей, – рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток будет смонтировано дополнительное освещение в местах обустройства пешеходных переходов.

Завершающим этапом работ станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес