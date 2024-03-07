20-й Советский переулок отремонтируют в Иркутске

В областном центре проведут комплексный ремонт 20-го Советского переулка от улицы Розы Люксембург до объездной дороги Ново-Ленино. Об этом рассказали в мэрии.

– Подрядчик отремонтирует покрытие проезжей части и тротуаров с заменой дорожного и газонного камня, обустроит остановки общественного транспорта. Проведет санитарную обрезку деревьев, высадит саженцы. Также муниципальным контрактом предусмотрена установка пешеходных ограждений, светофора Т7 и искусственных дорожных неровностей, – рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток будет смонтировано дополнительное освещение в местах обустройства пешеходных переходов.

Завершающим этапом работ станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.