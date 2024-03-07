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Презентация робота Promobot V.4 прошла во дворце детского и юношеского творчества в Иркутске

В прошлом году администрация города стала победителем конкурса Ростуризма. Благодаря этому были приобретены три робота. Их назвали Яков, Бабр и Ы. Один из них теперь будет радовать учащихся дворца творчества. Об этом рассказали в мэрии.

«Promobot – робот-гид, он может рассказать о нашем городе, его особенностях, достопримечательностях и ключевых туристических местах. Он является образцом для ребят, которые занимаются в кружке робототехники. Нам важно, чтобы дети развивали свои умения», – сказал вице-мэр Андрей Южаков.

Promobot V.4 – российская разработка, которую создала команда из Перми. Вес каждого из них составляет 150 килограммов, объем памяти – 240 гигабайтов.

Робот будет находится во Дворце творчества до конца весны, жители и гости города могут с ним познакомиться. А в начале лета его переместят в представительство туристско-информационной службы в сквере имени Кирова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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