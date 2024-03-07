Банки Иркутской области в 2023 году выдали ипотек на 122 млрд рублей

Жители региона в 2023 году получили более 36 тыс. ипотечных кредитов. Это в полтора раза больше, чем в 2022-м. Общий объем денег, которые выдали банки в рамках ипотечных программ – почти 122 млрд рублей. Данные приводит Банк России.

Пик спроса на ипотечное кредитование был в сентябре 2023 года. В течение одного месяца было оформлено более 4 тыс. сделок. Половина общей суммы ипотечных кредитов выдана по льготным программам. На льготную ипотеку спрос усилился с августа. Люди обращались в банки, чтобы получить кредит до повышения Правительством России первоначального взноса по льготной ипотеке.

В декабре, по данным Дом.РФ, доля программ с господдержкой достигла 60%. Всего через различные программы с господдержкой заемщики получили в 2023 году около 49 млрд рублей, а доля таких ипотечных кредитов увеличилась с 26% до 41% в сравнении с 2022 годом.

«Ближе к концу 2023 года спрос на ипотечное кредитование в Иркутской области снизился. Если сравнивать два последних квартала, выдачи уменьшились на 7%. С 1 марта мы повысили для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Речь идет о заемщиках, которые ежемесячно на обслуживание кредитов тратят более 80% своего дохода. Это ограничит риски попадания людей в долговую яму. Если выплаты по кредитам превышают даже половину дохода, то уже нужно воздержаться от оформления новых длительных и крупных кредитов», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

На начало 2024 года ипотечный портфель банков в Иркутской области увеличился на 32% до 270 млрд рублей. Это почти в 2 раза выше прироста за 2022 год.