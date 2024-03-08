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Центр цифрового образования для детей IT-куб открылся в Иркутске

Набор на бесплатное обучение стартует с 25 апреля. Об этом рассказали организаторы проекта.

Центр цифрового образования объявляет набор учеников от 12 до 18 лет на бесплатное обучение по  следующим направлениям:

  • Программирование на Python (14-18 лет)
  • Алгоритмика и логика (программирование на scratch) (7-12 лет)
  • Системное администрирование (12-18 лет)
  • Кибергигиена и работа с большими данными (12-18 лет)
  • Разработка VR/AR-приложений (12-18 лет)
  • Робототехника (7-12 лет)
  • Азбука цифровой грамотности (подготовительный курс для детей 7-12 лет не владеющих компьютерными навыками)
  • Основы нейросетей (12-18 лет)
  • Основы front-end разработки (14-18 лет)
  • ЗD моделирование (12-17 лет)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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