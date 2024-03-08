Центр цифрового образования для детей IT-куб открылся в Иркутске

Набор на бесплатное обучение стартует с 25 апреля. Об этом рассказали организаторы проекта.
Центр цифрового образования объявляет набор учеников от 12 до 18 лет на бесплатное обучение по следующим направлениям:
- Программирование на Python (14-18 лет)
- Алгоритмика и логика (программирование на scratch) (7-12 лет)
- Системное администрирование (12-18 лет)
- Кибергигиена и работа с большими данными (12-18 лет)
- Разработка VR/AR-приложений (12-18 лет)
- Робототехника (7-12 лет)
- Азбука цифровой грамотности (подготовительный курс для детей 7-12 лет не владеющих компьютерными навыками)
- Основы нейросетей (12-18 лет)
- Основы front-end разработки (14-18 лет)
- ЗD моделирование (12-17 лет)