Свой Банк в рейтинге крупнейших банков по кредитам физлиц в 2024 году

Свой Банк продолжает укреплять позиции в рейтинге крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля физических лиц по версии Brobank.ru - сервис подбора финансовых услуг банков. Банк занял 27 место по максимальному приросту портфеля кредитов физлиц за январь 2024 года и 84 место по объему качественных кредитов физлиц на 1 февраля 2024 года. Напомним, что впервые банк отметился в топ-100 рейтинга осенью 2023 года.

Сервис Brobank.ru — сервис подбора финансовых услуг банков проанализировал отчетность кредитных организаций по форме 101. Эксперты оценили результаты 317 банков, раскрывающих данные о своем бизнесе.

Как отмечается в исследовании, общий объем займов населения в кредитных организациях по состоянию на 1 февраля 2024 года составил 32,38 трлн рублей, что на 219,61 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. Положительная динамика портфеля займов физлиц за январь 2024 года составила 0,68%. Прирост портфеля в январе наблюдался у 76 банков (26,39% кредитных организаций, которые предоставляют займы населению). Результат Своего Банка в январе — 172,69 млн рублей.

'В начале 2024 года Свой Банк показывает хороший рост активов, особенно в области кредитования физических лиц. Мы с уверенностью движемся вперед, укрепляя позиции на рынке и предлагая клиентам все более привлекательные условия. Свой Банк продолжит расширять линейку продуктов и оставаться надежным партнером для каждого клиента', — отметила председатель правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко.

Рейтинг банков по сумме кредитов физических лиц на 1 февраля 2024 года доступен по ссылке.