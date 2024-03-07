Подписчики ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду

Подписчики официальных сообществ банка в социальных медиа голосованием выбрали имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка «Земля леопарда». Теперь ее зовут Герда.

«ВТБ с гордостью носит почетный статус хранителя леопарда и с большой ответственностью подошел к выбору имени для нашего нового друга. Участие в выборе имени принимали сотрудники и клиенты ВТБ – активные читатели наших социальных сетей. Желаем Герде и её котятам безопасного и комфортного проживания на живописных заповедных территориях Дальнего Востока и благодарим всех ученых и работников «Земли леопарда» за их важный труд», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В рамках программы «Хранители леопарда» ВТБ получил право дать имя самке дальневосточного леопарда и трем ее котятам. На первом этапе имя выбирали главе семьи. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Герда, Злата, Капиталина, Муза и Русана. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек, подписчики банка выбрали имя Герда, которое означает «независимая», «решительная» и «стойкая».

«За самкой дальневосточного леопарда Leo 101F мы следим с юного возраста. Большая кошка любит быть в центре внимания и часто фиксируется скрытыми камерами, поэтому о ней мы знаем многое. Она из тех немногих леопардов, чья родословная нам известна в нескольких поколениях. Она подарила миру уже восемь котят и тем самым внесла огромный вклад в популяцию дальневосточного леопарда. Поэтому мы рады, что многодетная пятнистая семья получила такого значимого Хранителя. Ученые определят пол трех котят, которых сейчас воспитывает самка, когда каждому из них исполнится по 1,5 года и они начнут самостоятельную жизнь. После этого можно будет дать имена уже всей леопардовой семье», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Сотрудничество «Земли леопарда» и ВТБ началось в прошлом году, когда банк подарил дирекции заповедников юга Приморья автопоезд для решения различных задач по охране и восстановлению природы, например, перевозке техники для борьбы с браконьерами и лесными пожарами.