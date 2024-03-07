ВТБ запускает программу поддержки будущих мам и детей

В рамках года семьи в России ВТБ запускает бесплатную программу заботы о здоровье будущих мам и детей. Она включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы по назначению врача, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги. Проект будет способствовать повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных. По оценке ВТБ, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин. Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров «Мать и дитя», медтех-холдинг «Доктис», «Ростелеком», группа компаний «Цифромед», страховая компания «Пульс».

В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин, детей. Он позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, повысит доступность качественной медицины и, как результат, – будет способствовать росту рождаемости в стране.

В марте 2024 года программа стартует в пяти регионах России: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют два госпиталя в Москве и Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы и расширении списка медицинских учреждений, где беременные женщины смогут подключиться к проекту.

Присоединиться к проекту можно в ВТБ Онлайн. Будущей маме достаточно иметь карту «Мир» ВТБ, встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг, предусмотренных программой. Чтобы продлить участие в программе после рождения ребенка, нужно оформить получение пособий на карту «Мир» ВТБ. На этом этапе она включает в себя страхование на случай критических заболеваний и распространяется на всех детей в семье до 18 лет.

«Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. В ближайшие три года программой потенциально смогут воспользоваться более полумиллиона российских женщин – это значительный вклад в улучшение демографии в нашей стране и здоровье будущих поколений россиян. ВТБ фокусируется на развитии «Семейного банка», предоставлении комплексного обслуживания клиентам и их семьям и запускает программу по поддержке будущих мам. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции “Семейного банка”», – отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«Целью программы является обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для беременных женщин даже в отдаленных регионах. В “Мать и дитя” работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом сопровождения беременных. Сегодня врачам также помогают передовые технологии, разработанные телемедицинским сервисом “Доктис”, – например, внедряемый дистанционный мониторинг, который позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности. Благодаря цифровизации медицинской помощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных», – подчеркнул генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

«Мы уделяем большое внимание развитию цифровых решений в сфере здравоохранения. “Ростелеком” обеспечивает российскую медицину самыми передовыми технологиями, которые помогают и пациенту, и врачу. Благодаря сервису дистанционного мониторинга пациенты находятся под пристальным контролем профессиональных специалистов, постоянно чувствуют на себе их заботу, не тратят время и силы на визиты к врачу, когда в них нет необходимости, что особенно актуально для жителей отдаленных городов. Значительно экономятся и ресурсы врачей, которые смогут уделить время тем пациентам, которым в этот момент действительно нужна помощь. В итоге происходит экономия и государственных средств, которые перераспределяются на лечение и профилактику наиболее серьезных заболеваний. Уверен, новая программа поддержки будущих мам и детей станет по-настоящему семейным медицинским помощником, откроет им новые возможности лечения и контроля состояния здоровья», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

На разных этапах женщине будут бесплатно доступны определенные программой услуги. В частности, поддержка во время беременности включает в себя:

неограниченный и круглосуточный доступ к онлайн-консультациям врачей на платформе «Доктис»;

дистанционный мониторинг здоровья беременной женщины по назначению врача, в т. ч. при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор);

доступ к онлайн-школе мам и обучающим курсам, в т. ч. консультации по грудному вскармливанию, психологическая поддержка (по 2 консультации);

страхование на случай необходимости хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности.

После рождения ребенка и при условии зачисления детских пособий на карту «Мир» ВТБ участнице программы станут доступны и другие услуги:

страхование всех детей в семье на случай кардио- и онкозаболеваний, а также необходимости проведения трансплантации костного мозга;

онлайн-консультации широкого спектра врачей: круглосуточная поддержка дежурных врачей, консультации профильных врачей по записи, в т. ч. второе мнение по диагнозу или назначенному лечению;

дистанционный мониторинг врачом состояния здоровья детей по определенным программой заболеваниям;

консультации по медицинским вопросам без ограничений – «Медсоветник».

С 2021 года в ВТБ действует бесплатная программа страхования всех детей в семье на случай критических заболеваний. Помимо этого, банк не взимает комиссию за оплату услуг ЖКХ, детских садов и школ. Также в рамках поддержки российских семей ВТБ реализует ряд социальных сервисов: «Социальный калькулятор» для расчета положенных семье федеральных выплат; цифровое оформление налоговых вычетов; онлайн-распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки; сервис гос. уведомлений из различных ведомств. По итогам 2023 года число получателей соцвыплат через ВТБ увеличилось в 1,5 раза, до 800 тысяч человек. В рамках новой стратегии до конца 2026 года ВТБ планирует увеличить число получателей социальных выплат до 3 млн человек.