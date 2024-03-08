Жительница Иркутской области взяла почти 2 млн рублей в кредит и отдала мошенникам

Жительница Иркутска стала жертвой телефонных аферистов. Неизвестные несколько раз звонили женщине, представляясь сотрудниками государственных органов, рассказали в региональной полиции.

Они сообщили, что на ее имя оформляются кредиты. Для прекращения подозрительных операций горожанке порекомендовали взять заем в банке и перевести деньги на так называемые безопасные счета.

После того как потерпевшая потеряла таким образом 1,7 миллиона рублей, аферисты стали убеждать женщину, что ее квартира дистанционно продана. Для того чтобы окончательно не потерять имущество, его якобы необходимо срочно продать самой по цене значительно ниже рыночной, а вырученные со сделки деньги также положить на тот же безопасный счет.

В дальнейшем потерпевшей открыли глаза на происходящее, она не могла сдержать эмоций. Женщина поблагодарила полицейских за то, что не дали ей лишиться жилья.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.