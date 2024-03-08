Здание школы и детского сада вспыхнуло в Иркутской области

В селе Каменка Нижнеудинского района в деревянном одноэтажном здании, где располагаются детский сад и начальная школа, произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место были направлены четыре единицы техники и 23 человека. Также к ликвидации огня присоединились добровольцы и транспорт администрации.

В 23:38 пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Проводится проливка и разбор строительных конструкций. Причину инцидента предстоит выяснить.