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Олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина приехала в Иркутскую область

В Братск по приглашению Эн+ прибыла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Подробности о визите гостьи рассказали в пресс-службе организации.

<p>Фото Эн+</p>

Фото Эн+

«Светлана посетила Братскую ГЭС. Там спортсменка оставила, пожалуй, самую необычную реликвию – каску с пожеланиями и личным автографом. Энергетики в стороне не остались и в преддверии 8 Марта поздравили Светлану шикарным букетом», – пояснили в компании.

Заслуженный мастер спорта России посетила в Братске и спортивные объекты города. В том числе, Светлана Хоркина оценила «Центр спортивных единоборств», который был построен компанией Эн+.

Помимо прочего, прославленная соотечественница встретилась и пообщалась с юными спортсменами Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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