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Экс-сотрудника ГУФСИН в Иркутской области оштрафовали на 30 млн рублей за взятку

Бывшего заместителя начальника УСБ ГУФСИН по Иркутской области признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Преступнику вынесен приговор. Подробности рассказали в региональном СУ СКР.

Установлено, что в 2021 году подсудимый получил через посредника взятку, равную 10 млн рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей.

Сегодня приговором суда экс-работник ведомства был отправлен на 12 лет в исправительную колонию строгого режима и лишили звания. Также ему нужно выплатить штраф в 30 млн рублей. Посреднику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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