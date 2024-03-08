Жители Иркутской области смогут по геолокации отслеживать межмуниципальный транспорт

Создание региональной навигационной информационной системы, которая будет отражать работу межмуниципального транспорта, начали в Иркутской области. С ее помощью можно будет отслеживать движение автобусов на сайте и в мобильном приложении, рассказали в региональном правительстве.

«Отслеживание транспорта будет идти через датчик системы ГЛОНАСС. В соответствии с действующим законодательством такими датчиками обязательно должны быть оборудованы автобусы, перевозящие пассажиров, поэтому подключение к региональной навигационной информационной системе не повлечет дополнительных расходов перевозчиков», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Система будет создана за счет средств областного бюджета. На эти цели уже выделен миллион рублей. Сейчас специалисты подрядной организации вносят в программу информацию обо всех 316 межмуниципальных маршрутах Иркутской области, двух тысячах остановочных пунктов, 241 работающем перевозчике, а также расписание движения всех автобусов.

В транспортных средствах начата настройка портов передачи данных через Государственную автоматизированную информационную систему.

Завершить работы и открыть доступ к сайту и мобильному приложению планируется к концу года.