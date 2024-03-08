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Названы схемы, с помощью которых мошенники обманывают жителей Иркутской области 8 Марта

Полиция Иркутской области озвучила схемы, с помощью которых мошенники пытаются развести жителей Иркутской области 8 Марта. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Жертв аферисты завлекают скидками в 50%, а также низкими ценами на пышный букет цветов, парфюмерную продукцию, конфеты или плюшевые игрушки. Излюбленный маркетинговый прием: купи прямо сейчас два букета по цене одного, может обернуться потерей денежных средств.

«Так на одной страниц в Интернете можно найти букетик из 7 тюльпанов, который обойдется в 903 рубля, а из 101 тюльпана – 13 029 рубля. После выбора букета требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего произвести оплату по реквизитам мошенников», – прокомментировали в полиции.

При поиске выгодных предложений жителям Иркутской области советуют не совершать покупку быстро и воспользоваться правилами: проверять ресурс по Whois-сервисам, читать отзывы об Интернет-магазине, использовать при оплате виртуальную карту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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