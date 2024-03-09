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Стоимость услуг стоматологов подорожала в России

В России за год зафиксировали рост цен на стоматологические услуги на 10-15%, рассказал президент Ассоциации стоматологов России Андрей Яременко.

«Стоимость услуг растет в пределах 10-15%, ниже, чем ключевая ставка Центробанка РФ», – цитирует ТАСС Яременко.

По словам спикера, при этом качество медицинских услуг в сфере стоматологии также повышается. Кроме того, растет число пациентов в государственных клиниках:  зачастую медицинская помощь в муниципальных учреждениях технологически выше, чем в частных, потому люди все чаще отдают предпочтение предпоследним.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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