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Более 500 пунктов будут работать в Приангарье для голосования за проекты благоустройства

В Иркутской области в дни очного голосования за объекты благоустройства будут работать свыше 500 специализированных пунктах. Подробности рассказали в региональном правительстве.

«Пункты откроются в городах с населением более 20 тысяч человек, а также в городе Байкальске, Марковском муниципальном образовании и Хомутовском сельском поселении», – говорится в сообщении.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии поучаствуют жители 18 муниципальных образований области: в 12 их них на голосование представлено несколько территорий, из которых жителям необходимо будет выбрать ту, которую благоустроят в первую очередь.

В шести муниципалитетах гражданам предстоит выбирать из нескольких вариантов дизайн-проектов благоустройство одной территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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