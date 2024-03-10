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Иркутская область в середине марта массово отпразднует Масленицу

Празднование Масленицы пройдет с 11 по 17 марта в Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«Самые массовые гуляния состоятся в музее «Тальцы». С 12 по 15 марта там проведут Масленицу для детей. 16, 17 марта пройдут гуляния для всех желающих. Обычно в каждый день масленичной недели праздничную программу в «Тальцах» посещают 5-10 тысяч человек», – пояснили власти.

С 12 по 17 марта в областном краеведческом музее состоятся интерактивное мероприятие «Широкая масленица» и  представление «Как на масленой неделе». В культурно-просветительском центре им. свт. Иннокентия в с. Анга Качугского района – специальная программа для школьников и дошкольников.

 16 марта в Ремесленном подворье посетители испекут блины, примут участие в народных играх. В библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского семьи иностранных граждан познакомят с историей, традициями и обычаями праздника.

 17 марта в усадьбе Волконских состоятся поедание блинов на скорость, конкурс гиревиков, катание верхом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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