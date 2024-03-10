Ветер, снег и метели обещают жителям Иркутской области на понедельник

В Иркутской области в понедельник испортится погода – прогнозируются неблагоприятные явления. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

По области ожидаются снег и метели, а также порывы ветра до 20 метров в секунду в западных и северных районах. Ночью прогнозируется температура –11…–16 градусов, на севернее – до –27 градусов. Днем – около +4…+9 градусов.

В Иркутске будет теплее – здесь не предвидится осадков, ветер будет дуть с юго-востока до 4-9 метров в секунду, температур ночью – около –6…–9 градусов, днем – в районе +5…+7 градусов.