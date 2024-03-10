Новую схему мошенничества выявили в Иркутской области

Аферисты придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

«Мошенник представляется помощником какого-либо «профессора» или «главврача» и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», – пояснили правоохранители.

Далее жертве перезванивает «главный врач поликлиники» и сообщает, что за исцеление болезни готов взяться профессор медицины, но само лечение платное и необходимо пройти курс дорогостоящих препаратов. За них обманщики просят сразу перечислить оплату.