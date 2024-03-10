Большинство иркутян считают, что ЕГЭ нужно отменить

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активных граждан и выяснили, как они относятся к ЕГЭ. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«65% иркутян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 14% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет», – сообщили агентству.

Среди родителей 10- и 11-классников 75% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой, или 17%.

Учителя критикуют ЕГЭ реже – за отмену высказались 56% респондентов.