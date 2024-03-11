65% иркутян считают, что ЕГЭ нужно отменить

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

65% иркутян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 14% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (70%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (22%).

Среди родителей 10- и 11-классников 75% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

Учителя критикуют ЕГЭ реже – за отмену высказались 56% респондентов.