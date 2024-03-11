Максимальную долю доминирования для торговых сетей в регионах увеличат до 35%

Сейчас порог составляет 25%. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Глава Тамбовской области Максим Егоров предложил Минпромторгу повысить порог доминирования для торговых сетей в регионе с 25 до 35%, рассказал представитель ведомства во время слушаний Общественной палаты «Диктат крупных торговых сетей как фактор снижения доступности качественного продовольствия в России».

Сейчас долю доминирования высчитывают от объема всех реализованных продуктов за год в денежном выражении, она важна при покупке компанией новых площадей. Пока ее разрешено увеличивать – на фоне ухода иностранных компаний. Но это временная мера, она действует до конца года.

– Для рассмотрения этого предложения Минпромторг направил запрос в субъекты РФ. Министерство просило высказать позицию о необходимости и целесообразности изменений в закон о торговле с учетом социально-экономических аспектов в регионе. Их позиции по этому вопросу различны, – пояснил Виктор Евтухов. – Нужно учитывать, что увеличение доли крупных торговых объектов на потребительском рынке субъекта может оказать избыточное давление на малый и средний бизнес.

Ранее стало известно, что Иркутский ритейлер начнет продажу куриц и яиц под своим брендом. Сеть «Слата» и «ХлебСоль» начнет продажу куриц и яиц под собственным брендом. Об этом в интервью SIA.RU рассказал управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

«Мы запускаем новую СТМ (ред. – собственную торговую марк) «Иркурочкино» – курица и яйца. Она будет представлена как в формате супермаркета, так и в дискаунтере. Контракт с местными производителем уже подписан. Также планируем размещать заказы под своими брендами в Китае, других странах Юго-Восточной Азии», – отметил Дмитрий Ишевский.