Недельные расходы россиян сократились на 500 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 7770,3 руб. потратила в среднем на покупку товаров повседневного спроса среднестатистическая российская семья на 9 неделе года (с 26 февраля по 3 марта).

По сравнению с предыдущей неделей объем расходов сократился на 523 руб. Индекс покупательской активности, таким образом, получил значение в 265,8%, уменьшившись на 6,3% по отношению к предшествующей неделе. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер трат вырос на 792 руб. или на 11,3%.

«После пяти недель роста средние недельные расходы пошли на снижение. Как мы писали ранее, снизился и размер среднего чека. Вероятно, после интенсивных трат в период февральских праздников (14 февраля и 23 февраля) россияне решили сделать небольшую передышку накануне еще одной праздничной недели с длинными выходными», – резюмируют эксперты.