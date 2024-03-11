Новости

Недельные расходы россиян сократились на 500 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 7770,3 руб. потратила в среднем на покупку товаров повседневного спроса среднестатистическая российская семья на 9 неделе года (с 26 февраля по 3 марта).

По сравнению с предыдущей неделей объем расходов сократился на 523 руб. Индекс покупательской активности, таким образом, получил значение в 265,8%, уменьшившись на 6,3% по отношению к предшествующей неделе. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер трат вырос на 792 руб. или на 11,3%.

«После пяти недель роста средние недельные расходы пошли на снижение. Как мы писали ранее, снизился и размер среднего чека. Вероятно, после интенсивных трат в период февральских праздников (14 февраля и 23 февраля) россияне решили сделать небольшую передышку накануне еще одной праздничной недели с длинными выходными», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1417)


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес