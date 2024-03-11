Председателем Байкальского банка назначен Рушан Сахбиев

Он вступит в должность в первых числах апреля 2024 года.

Рушан Сахбиев переходит в Байкальский банк из банка «Татарстан» Волго-Вятского банка Сбербанка, в котором он занимал должность заместителя председателя-управляющий отделением «Банк Татарстан».

Рушан работает в Сбербанке с 1995 года и за это время занимал различные руководящие позиции в территориальных банках. Под его руководством команда головного отделения обеспечила значительную динамику роста прибыли. При непосредственном участии Рушана на территории Казани открыта первая «Школа-21», IT-хаб, первый «исламский» офис в стране. На высоком уровне регулярно проводятся крупные мероприятия регионального и федерального значения.

Александр Абрамкин, ранее занимавший должность руководителя Байкальского банка, назначен председателем Центрально-Черноземного банка. В течение месяца Рушан Сахбиев и Александр Абрамкин будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

«Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи», — Герман Греф, Президент, председатель правления Сбербанка.