«Распутинские чтения» впервые пройдут в Иркутске

Это курс бесплатных лекций об авторах, которые писали деревенскую прозу, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Они будут идти ежедневно с 15 по 21 марта, начало – в 13:00 в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. Вход на лекции свободный, запись ведётся по телефону 20-04-81. Афиша лекций размещена на сайте драмтеатра.

«Распутинские чтения» проведут научные сотрудники, которые исследуют творчество данных писателей.

Второй всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске с 15 по 21 марта. В нем примут участие 11 профессиональных театров России из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барнаула, Вологды, Астрахани, Улан-Удэ и Иркутска. Они покажут 13 спектаклей, основанных на произведениях Валентна Распутина и его соратников – писателей-деревенщиков.