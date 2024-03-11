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Андрей Модестов назначен и.о. министра здравоохранения Иркутской области

11 марта указом губернатора Игоря Кобзева Андрей Модестов назначен на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Андрей Модестов родился в 1965 году в Красноярске. С отличием окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского института. Врач-онколог, кандидат медицинских наук, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Имеет повышение квалификации по профилям «Онкология», «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Проходил обучение в Российском государственном медицинском университете. Порядка двадцати лет руководил государственными медицинскими учреждениями.

– В своей работе буду отталкиваться от того, какие поручения сегодня дал губернатор. Изучив систему здравоохранения Иркутской области, поставил перед собой ряд долгосрочных задач. Это увеличение продолжительности жизни жителей Иркутской области и снижение показателей смертности, создание устойчивого финансово-экономического блока, а также социальная поддержка медиков и пациентов, – сказал Андрей Модестов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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