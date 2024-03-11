Какая недвижимость продается на самой дорогой улице Москвы?

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение жилья на самой дорогой улице столицы.

Улица Усачева в столичном районе Хамовники долгое время удерживает звание самой дорогой в Москве по объему предложения недвижимости стоимостью выше 100 млн рублей. В феврале 2024 года в этой локации продаётся 312 лотов с ценой выше указанной отметки.

В феврале 2024 года на улице Усачёва продаются 358 квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках. Основной объем предложения приходится на вторичный сегмент, где сейчас представлено 354 лота.

В разрезе форматов квартир самый широкий выбор в Москве на этой улице представлен в сегменте многокомнатных лотов. Так, в этом сегменте сейчас продаётся 155 лотов.

Также широкий выбор квартир на самой дорогой улице Москвы по ценам на недвижимость представлен в сегменте 3-комнатных квартир. В этой категории на продажу выставлено 128 лотов.

В сегменте новостроек на Улице Усачева сейчас выставлено на продажу всего 4 объекта. Самый дешевый объект, который сейчас в продаже, оценивается в 71,7 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 1-комнатный апартамент площадью 84 кв. м.

Наиболее дорогой объект на первичном рынке этой локации Москвы сейчас оценивается в 141,8 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 160 кв. м. в комплексе, который был сдан в 2021 году.

На вторичном рынке самая доступная квартира, которая продаётся на улице Усачева, оценивается в 20 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 2-комнатную квартиру площадью 41 кв. м. Объект располагается в доме 1961 года постройки.

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в этой локации оценивается в 715 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 550 кв. м.