Биткоин вырос до 71,3 тыс. долларов

На 11:00 по мск стоимость биткоина достигла 71 340,90 долларов, свидетельствуют данные coinmarketcap.com.

На утренних торгах 11 марта криптовалюта достигла рекордной стоимости в 71 340,90 долларов. Последний месяц биткоин подорожал более чем на 50%, а его капитализация увеличилась до 1,38 трлн долларов.

В конце февраля «американские горки» в цене биткоина спровоцировали ликвидацию криптовалют на сумму около 700 млн долларов за последние 24 часа. Распродажа отразилась на всех цифровых активах, в результате чего индекс CoinDesk20 упал почти на 5% в среду.