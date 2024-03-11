Рост зарплат в Иркутской области превышает среднероссийский показатель

Средняя заработная плата работников в регионе за 2023 год выросла на 14,5% по сравнению с 2022 годом и составила 71 023 рубля. В целом по России средняя заработная плата выросла на 14,1%. Данные Росстата привели в министерстве труда и занятости Иркутской области.

Среди субъектов Сибирского федерального округа Иркутская область по этому показателю занимает второе место после Красноярского края, по Российской Федерации – 15-е место.

Глава регионального ведомства Кирилл Клоков рассказал, что основным драйвером роста зарплат в 2023 году является повышение оплаты труда в социальной сфере региона и в реальном секторе экономики.

Наибольший рост средней заработной платы отмечен в сфере оптовой и розничной торговли (на 20,4%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (на 18,2%), в сфере предоставления прочих видов услуг (на 17,3%), административной деятельности (на 16,9%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 15,3%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (на 15%), финансовой и страховой деятельности (на 14,9%), в отрасли обрабатывающих производств (на 14,8%). В промышленном секторе Иркутской области за 2023 год средний рост заработной платы составил 112,5%.