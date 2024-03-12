Правительство одобрило законопроект о жилищных вкладах

С помощью таких депозитов можно будет быстрее накопить на первоначальный взнос. Страховка по жилищному вкладу составит до 10 млн руб. Это в семь раз больше, чем по обычному вкладу (1,4 млн руб).

Правительство поддержало депутатский законопроект о создании нового вида сберегательного инструмента – договора жилищных сбережений. Он открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве (ДДУ), сообщает Интерфакс. Законопроект (№461846-8) был внесен в Госдуму в октябре 2023 г.

– Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заемщиков, в рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты, – говорится в пояснительной записке.

Вкладчиком по договору жилищных сбережений (ДЖС) может являться только физическое лицо. Средства на вклад можно вносить и в пользу третьего лица. Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств по вкладу, размещенному на основании ДЖС, и по иным вкладам клиента в том же банке. В итоге вне зависимости от размера остатка средств на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы.Возмещение по жилищному вкладу выплачивается в размере 100%, но не более 10 млн руб.

В период действия ДЖС при обращении вкладчика банк обязан заключить с ним договор кредита (ипотечного кредита) на покупку жилья или ДДУ на необходимую для оплаты улучшения жилищных условий вкладчика сумму, превышающую размер сбережений по ДЖС.

В законопроекте прописаны случаи, когда банк может отказать вкладчику в заключении договора ипотечного кредита. Среди них — наличие у банка информации о просроченной задолженности вкладчика на определенный срок и сумму, а также иные причины.

В отличие от обязанности банка заключить договор ипотеки с вкладчиком по его обращению, данное действие самого вкладчика является его правом. В законопроекте прямо указывается, что вкладчик имеет право перевести вклад и проценты по нему в иную кредитную организацию для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотечному кредиту.