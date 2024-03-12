«Это лучшая новостройка в России». В Иркутске ввели первую очередь жилого комплекса «СОЮЗ Priority»

Амбициозную задачу «строить такое жилье, чтобы талантливая и перспективная молодежь оставалась в Иркутске», поставила перед собой компания «ГРАНДСТРОЙ». По словам генерального директора Екатерины Прядко, компания стремится не просто выводить на рынок новые квадратные метры, но и формировать в городе новый образ жизни, новую эстетику. ЖК «СОЮЗ Priority» в полной мере отвечает этим требованиям. Накануне новостройка, признанная лучшей в России, распахнула двери для первых жильцов.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Ключи, подарки, торт и экскурсия-знакомство с новым домом… Компания «ГРАНДСТРОЙ» устроила праздник в честь передачи ключей новоселам жилого комплекса «СОЮЗ Priority» – лучшего многоэтажного комплекса-новостройки в Российской Федерации в 2024 году по версии Единого реестра застройщиков.

ЖК бизнес-класса «СОЮЗ Priority» строится в Свердловском районе Иркутска в микрорайоне Союз. В конце прошлого года была досрочно введена в эксплуатацию первая очередь комплекса: блок-секции №1 и №3. Завершение строительства второй очереди намечено на 2025 год.

«Вы будете жить в лучшем ЖК»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Мы думали, что скромно скажем: «Вы стали обладателями жилья в одном из лучших жилых комплексов Иркутской области». Но в конце февраля все изменилось – и теперь вы все стали обладателями жилья в лучшем многоэтажном комплексе-новостройке в России! Проект «СОЮЗ Priority» победил в федеральном градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2024», – такими словами открылось торжество в честь начала передачи собственникам ключей от квартир.

За победу в номинации боролись 1400 ЖК по всей стране. Объекты оценивались по 17 критериям: качество социальной инфраструктуры, дворового пространства, наличие условий для маломобильных граждан, применение «умных» технологий, безопасность, внешний вид объекта и другим параметрам. Иркутяне впервые не только вышли в финал, но и привезли домой главный приз. Он, кстати, был выставлен на всеобщее обозрение на сцене (сооруженной на подземном паркинге «СОЮЗ Priority», где проходил праздник), и прикоснуться к нему мог любой желающий.

«Нужен новый подход к строительству»

Команду ГК «ГРАНДСТРОЙ» и резидентов «СОЮЗ Priority» поздравил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он подчеркнул, что микрорайон Союз, в том числе его новый ЖК, – это пример того, как системная и слаженная работа всех уровней власти, строительного бизнеса, общественности дает отличный результат для города и его жителей.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Еще три года назад здесь был пустырь. Но благодаря команде «ГРАНДСТРОЙ», которая совместно с корпорацией ДОМ.РФ начала этот проект, Иркутск получил новый объект, который соответствует самым высоким стандартам. Это один из уникальных примеров комплексного развития территории – жилое и социальное строительство здесь ведутся параллельно: рядом возводится школа на 1275 мест, совсем недалеко появится детский сад, его проектирование уже заканчивается. На средства застройщика проектируется дорога, обустраиваются общественные территории. И я уверен, что именно такой подход нашему городу сегодня нужен», – заявил Руслан Болотов.

«Подрядчиков не меняем»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Каждый сданный объект в строительстве – это результат работы не только девелопера. Банки, агентства недвижимости, архитектурные бюро, производственники, подрядчики – за каждым успешным проектом стоит немалый список участников. «ГРАНДСТРОЙ» к выбору подрядчиков относится очень ответственно: подбирает партнеров скрупулёзно, тщательно – и работает с ними «в долгую».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Екатерина Прядко поблагодарила финансовых партнеров компании: банк ВТБ, предоставивший проектное финансирование, а также банки, одобрившие ипотечные программы покупателям жилья в новом ЖК, и онлайн-сервисы безопасного оформления сделок с недвижимостью «Домклик» и «М2».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Это те люди, которые работают с нами на объектах каждый день, которые вместе с нами создают новый уровень комфорта, новый образ жизни для горожан. С большинством их них мы реализуем уже не первый проект – и стараемся не менять своих подрядчиков, потому что знаем, что они обеспечат нам необходимое качество работ», – подчеркнула гендиректор ГК «ГРАНДСТРОЙ».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Равняться на лучший опыт в стране»

По словам Екатерины Прядко, планка качества растет от объекта к объекту. Девелопер, с одной стороны, накапливает собственный опыт. Так в ЖК «СОЮЗ Priority» нашли свое применение решения, опробованные компанией в предыдущих проектах, например, небольшие приватные дворы, разделение прогулочных и парковочных зон, ограниченная по современным меркам высотность блок-секций – в пределах 9 этажей, безбарьерные – в уровень с землей – подъезды, формат квартир «live and work» – с собственным выходом во двор, с индивидуальными террасами. С другой стороны, компания активно изучает опыт коллег со всей России и ориентируется на лучшие примеры.

«Как часто мы приезжаем – даже не в столицы – в Екатеринбург, в Новосибирск, Тюмень, и начинаем завидовать: как здорово, как красиво, почему у нас такого нет? Мы решили, что тоже можем предложить людям такой уровень жизни, архитектурных решений и эстетики общественных пространств», – комментирует Екатерина Прядко.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

В стремлении расти, равняться на лучший опыт в России, компания пригласила к работе над ЖК международное проектное бюро R1. Проектировщики предложили для нового комплекса необычную стилистику с ассиметричными фасадами, а также новую концепцию жилья – «урбан-вилла», в которой исполнена одна из блок-секций, и новый тип общественных пространств – «плейхаб», ориентированных не только на детский досуг, но и на взрослую аудиторию.

В новом ЖК впервые в Иркутске будет создан «Соседский центр», объединяющий коворкинг, детскую комнату, многофункциональный зал для общих праздников. Для разработки концепции центра компания «ГРАНДСТРОЙ» привлекла консалтинговое агентство GMK.

В коллаборации с питерской компанией «Айра» были разработаны малые архитектурные формы для променада. Установленные здесь фонари-одуванчики уже обошли все социальные сети Иркутска.

К разработке оформления подъездов компания привлекла иркутское дизайн-бюро «Спирит». И если в ЖК SunCity привычные подъезды превратились в парадные, то в новом проекте они больше напоминают лобби.

«Мы всю жизнь занимались частными премиальными проектами. «ГРАНДСТРОЙ» – первая в нашей практике компания, с которой мы вышли на проектирование жилого комплекса. И тот подход к дизайну пространств, который мы применяли в индивидуальном строительстве, оказался востребован в оформлении общественных зон, подъездов. Это замечательно, что в нашем городе есть такие проекты, которыми можно гордиться», – отметил Дмитрий Цой, руководитель ООО «Спирит».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Сервис – это решение проблем до их появления»

В последние годы конкуренция в Иркутске подталкивает девелоперов к тому чтобы повышать уровень не просто строительства, а продукта в целом. Как рассказала Екатерина Прядко, одной локации уже недостаточно: важен и внешний вид, и отделка фасадов, и высокий уровень инженерии, и функциональность.

«Мы фактически перестроили компанию под новые, сценарные, подходы. Абсолютно по-другому переосмыслили внутренние процессы, активно внедряем маркетинговое мышление в своих внутренних службах, создали департамент продуктологов. Сегодня наша задача – расти в уровне сервиса, уровне эксплуатации того, что создано. Поэтому мы в этом году запустили свою сервисную компанию – выбрали партнера, у которого уже был опыт управления нашими объектами, и полностью переформатировали, опираясь на имеющийся в России опыт ведения объектов бизнес-класса».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Сервисные компании – новый тренд в ЖКХ. Его философия, как поясняет Светлана Колотовкина, генеральный директор УК «Смарт Сервис» (Иркутск), заключается в том, что зона комфорта сегодня становится шире: она уже не заканчивается за дверями квартиры. В нее вовлекаются лифты, парадные, придомовые пространства. Каждый резидент должен чувствовать себя комфортно не только у себя дома, но и на всей территории живого комплекса.

В ЖК «СОЮЗ Priority» применены не только наиболее современные решения в коммунальной инженерии, но и высокотехнологичные системы коммуникации – АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, обеспечивающая дистанционный сбор и передачу данных приборов учета – ред.), современная система видеонаблюдения, домофонии и контроля удаленного доступа.

«В комплексе бизнес-класса и дальнейший сервис должен быть на уровне. Сервис – это стандарты: общения, уборки, обслуживания. Свои мы разрабатывали в партнерстве с УК, имеющими опыт работы с комплексами бизнес-класса», – рассказала Светлана Колотовкина. По ее словам, «Смарт Сервис» – одна из немногих компаний, которая имеет свою службу безопасности и свою аварийную службу, расположенную неподалеку от ЖК.

«Строим так, чтобы молодежь оставалась»

«СОЮЗ Priority» позиционируется как семейный комплекс. И в компании рады, что среди резидентов ЖК так много молодых семей, в том числе с детьми. Не случайно важную часть церемонии – разрезание ленточки – доверили самым юным участникам торжества. Им же достались и первые порции праздничного торта.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Генеральный директор ГК «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко подчеркнула, что компания стремится не просто выводить на рынок новые квадратные метры, но и формировать в городе новый образ жизни, новую эстетику:

«Сегодня решающим фактором в определении места жительства становится городская среда: современное и качественное жилье, комфортное и уютное пространство, наличие социальной инфраструктуры для обучения и развития детей. Поэтому одна из задач, которую мы перед собой ставили, – построить такое жилье, чтобы талантливая, перспективная молодежь оставалась в родном городе, создать центр притяжения молодых динамичных людей».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Елена Демидова

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