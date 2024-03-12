12 фактов о ЖК «СОЮЗ Priority»

ЖК «СОЮЗ Priority» – по-настоящему новое слово в девелопменте Иркутска. Некоторые решения, которые применила здесь компания «ГРАНДСТРОЙ», реализуются в нашем городе впервые, некоторые выглядят смелыми и революционными – не зря проект занял первое место среди новостроек в федеральном конкурсе. Генеральный директор компании Екатерина Прядко провела экскурсию для редакции SIA.RU и Газеты Дело и рассказала о фишках проекта.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

1. Сценарный подход во всем

В основе проекта ЖК «СОЮЗ Priority» – сценарный подход. Привлеченные эксперты и специалисты компании проанализировали возможные сценарии жизни резидентов в ЖК и предложили решения для самых разных вариантов. Это касается как эргономики: квартир, подъездов, дворовых пространств, так и работы систем жизнеобеспечения.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

2. Планировки на любой вкус

Квартирография жилого комплекса впечатляет. Покупателям доступно 40 вариантов планировок: площадью от 27 до 115 кв. м, с теплыми лоджиями и/или открытыми балконами, с террасами и отдельным входом для квартир на первом этаже, с различными уровнями отделки – от базовой до предчистовой white box, где жильцу остается лишь выполнить финишную отделку потолков, стен и пола. Кроме того, в ЖК представлен новый формат жилья – урбан-вилла. Это девятиэтажное здание на приватной территории внутреннего двора со свободными планировками и французскими балконами.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

3. Дом «умный» и безопасный

Доступ в подъезды ЖК «СОЮЗ Priority» – как с улицы, так и с подземной парковки – обеспечивается с помощью биометрической системы распознавания Face-ID. Также открыть подъезд можно с помощью приложения для смартфона. «Умные» лифты реагируют на сигнал открывания двери и сами спешат на первый этаж, не дожидаясь вызова.

Много внимания уделили и безопасности. Так, выход из лифтового холла и лестничной площадки на этаж есть только у жителей этого этажа, он обеспечивается с помощью электронного брелока. С помощью брелоков можно также попасть в колясочные, лапомоечные и туалеты на первых этажах подъездов. Парковка, подъезды, лифты и лифтовые холлы, дворы контролируются с помощью 185 камер.

Генеральный директор компании «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко (справа).

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело



4. Данные с приборов учета передаются автоматически

Счетчики воды и электроэнергии выведены в подъезд и скрыты за декоративными панелями. Данные с них отправляются в сервисную компанию автоматически – резидентам ЖК не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть вовремя передать показания. Следить за приборами учета и оплачивать счета можно через приложение на смартфоне, оно же предложит аналитику по расходам ресурсов.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

5. Управление домом – на передовой IT-платформе

Управление ЖК организовано на базе IT-платформы «Домиленд». Это один из ведущих в России цифровых сервисов для девелоперов, управляющих компаний и собственников жилья. В частности, он позволяет УК автоматизировать работу с заявками, учет ресурсов, рассылку счетов. Для собственников жилья это удобное приложение, позволяющее решить любые вопросы – от контроля приборов учета и оплаты ЖКХ до общения с соседями в чате и общедомовых собраний онлайн.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

6: Фасады с изюминкой

Элегантная облицовка блок-секций из серого кирпича на самом деле – навесные вентилируемые фасады с декоративным камнем. Палитру подбирали на заказ – совместно со специалистами московского завода White Hills удалось добиться сдержанного тепло-серого оттенка, который гармонирует и с черными переплетами окон, и с золотистой «шкатулкой» урбан-виллы. Гарантийный срок таких фасадных систем составляет 50 лет – за это время они не потеряют ни вида, ни свойств, ни актуальности.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

7. Окна не «по линеечке»

Еще одна архитектурная фишка ЖК – разный формат окон и ассиметричное расположение балконов. Благодаря такому решению фасад при всей простоте линий выглядит стильно и динамично. В урбан-вилле впервые в Иркутске использованы радиусные (моллированные) окна: в отличие от обычных, они имеют полукруглый профиль. Благодаря им угловые квартиры получили уникальные закругленные планировки и увеличенную площадь остекления. Панорамные оконные проемы оснащены защитными экранами из каленого стекла, которое по прочности не уступает металлическими конструкциям. Компания постаралась сделать максимальное количество окон в каждой квартире. Это не только делает жилище светлым и воздушным в любое время суток и при любой погоде, но и дает владельцам особую свободу интерьерных решений.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

8. Лифты по мерке

Лифтовое оборудование компании Sword Elevators создано специально для ЖК «СОЮЗ Priority». Изначально застройщик планировал работать с финским производителем Kone. Однако из-за санкций фирма ушла из России: шахты были уже спроектированы, а оборудования с нужными параметрами на рынке не осталось. В Sword Elevators сделали лифты по размерам, забрендировали и декорировали кабины в стиле ЖК «СОЮЗ Priority».

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

9. Эксперимент в духе добрососедства

В одной из блок-секций СОЮЗ Priority запланирован соседский центр – место, где могут собираться все жители дома. Там будет переговорная, где можно провести встречу, коворкинг, детская игровая комната, библиотека, а также многофункциональный зал, который можно превратить по желанию в кинотеатр, зал для йоги или отметить в нем праздник. Летом между пусковыми комплексами начнется монтаж многофункционального пространства – плейхаба. Это будет площадь, доступная для всех горожан.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

10. Дворы без машин

ЖК «СОЮЗ Priority» продолжает традицию дворов без машин – внешние парковочные и приватные прогулочные пространства здесь разделены, что повышает уровень безопасности. Локации продуманы с учетом потребностей всех возрастов, для каждой группы – малышей, подростков, взрослых – будет отдельная зона.

ЖК «СОЮЗ Priority», Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

11. Паркинг – не только для авто

Подземная парковка рассчитана на 100 машиномест – обычных и крупногабаритных. Здесь также есть собственные посты мойки колес и подкачки шин, зарядки для электромобилей, места для хранения тележек и велосипедов. Доступ в паркинг контролируется «умной» системой безопасности.

12. Улица арт-объектов – рядом с ЖК

Общедоступный променад перед жилым комплексом украсят малые архитектурные формы, которые разрабатывает питерская компания «Айра». Одуванчики, установленные перед домом №1, уже полюбились иркутянам. Перед урбан-виллой появится пергола из арок. По мере возведения блок-секций, участки променада перед ними будут отмечены – каждый своей арт-фишкой.

Елена Демидова

Реклама. ООО "Грандстрой Девелопмент". erid:2VfnxyMQvLg. Проектные декларации на наш.дом.рф.